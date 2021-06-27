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Siirt'te insan kaçakçısı jandarma ile çatıştı: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Pervari ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyon sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak aracı jandarma ekiplerinin üzerine sürdü. Bu sırada sürücünün jandarmaya ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada araçtaki göçmenlerden 2'si ölürken, 10'u yaralandı

SON DAKİKA! İnsan kaçakçısı ile çatışma: Ölü ve yaralılar var
İnsan kaçakçısı ile çatışma: Ölü ve yaralılar var
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DHA

Siirt'in Pervari ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyondan jandarma ekiplerine ateş açılınca çatışma çıktı. Olayda araçtaki göçmenlerden 2'si öldü, 10'u yaralandı.

Pervari ilçesi Beğendik beldesi mevkisinde gece yarısı bir kamyonun sürücüsünün şüpheli hareketlerini fark eden çevredekiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli kamyonun durdurulmasına yönelik çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ TAKİP SONUCU YAKALANDI

Saat 01.30 sıralarında Beğendik Köprüsü'ndeki yol kontrol noktasına yaklaşan kamyonun sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymadı. Hızını artıran sürücü aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek ateş açtı. Çıkan çatışmada Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 göçmenin bulunduğu kamyondaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı, diğerleri ise kaçtı.

Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan kamyon sürücüsü R.E., yapılan takip sonucu yakalanırken, göçmenler ise aranıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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