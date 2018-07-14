Irak diken üstünde! Gösteriler başkente sıçradı...

Irak'ın en güneyindeki petrol zengini Basra'da, hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri yüzünden başlayan gösteriler, ülkenin güneyinde yer alan diğer kentlere de yayıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler Basra'da Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin kaldığı otelin önüne gelerek, içeri girmeye çalıştı.
Gösteriler Basra'nın yanı sıra Necef, Meysan ve Nasiriyye kentlerinde de yapıldı. Yüzlerce gösterici, bu kentlerdeki valilik binası önünde toplandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup gösterici Necef Valiliğini basarak içeri girdi.
Göstericiler, elektrik ve diğer temel hizmetlerin sunulamamasından şikayet ederek, yerel yetkilileri istifaya çağırıyor.
Başbakan İbadi, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Basra'ya giderek, oradaki güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.
Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.
Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti özelliğine sahip.
GÖSTERİLER BAŞKENTE SIÇRADI
Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri, başkent Bağdat'a sıçradı.
Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana cadde üzerinde toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.
Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araba tekerlekleri yakmaya başladı.
Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.
ŞEHİRDEKİ İNTERNET ERİŞİMİ DURDURULDU
Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı.
AA muhabirinin, Bağdat'ta hizmet veren internet firmalarından edindiği bilgiye göre, ilgili bakanlık başkentte internet erişimini durdurdu.
Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.
Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.
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