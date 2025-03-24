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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na silahlı saldırıya ilişkin 12 zanlı yakalandı

        Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na silahlı saldırıya ilişkin 12 zanlı yakalandı

        İstanbul'da Irak Başkonsolosluğu'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, saldırıda kullanılan uzun namlulu silah ve çalıntı motosikletin yanı sıra suç örgütünün üyelerine ait otomobil ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:20
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        Irak Başkonsolosluğu'na saldırıda 12 gözaltı
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        Şişli'de bulunan Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna, motosikletle gelen 2 şüphelinin uzun namlulu silahlarla düzenlendiği saldırıya ilişkin toplam 12 zanlı gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, 21 Mart Cuma günü, Esentepe Mahallesi'ndeki Başkonsolosluğa motosikletle gelen 2 şüphelinin uzun namlulu silahla gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin çalışmaları sürüyor.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletle kaza yapan Ö.Ç. ve 18 yaşından küçük S.H'nin silahla saldırının zanlıları oldukları tespit edildi. İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Araştırmalarını derinleştiren polisler, bir suç örgütünün Silivri'de hücre evi olarak belirlediği villayı kullanan F.K. ile 18 yaşından küçük F.Ş. ve H.T'yi dün İzmir'de yakaladı.

        Ayrıca, olayla bağlantılı M.C.K, S.Ö, Ü.M.S, K.B. ve K.K'nin yanı sıra 2 zanlıyı silahlı saldırıdan sonra söz konusu villadan kaçırıp, konaklamalarına yardımcı olan Y.A. gözaltına alındı.

        Saldırıyı planlayıp azmettirdiği tespit edilen B.E. ise Şişli'de bugün düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde, saldırıda kullanılan uzun namlulu silah ve çalıntı motosikletin yanı sıra suç örgütünün üyelerine ait otomobil ele geçirildi.

        Toplam 12 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        OLAY

        Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, 21 Mart'ta motosikletle gelen 2 şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı.

        Zanlılar, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmamıştı.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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