Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cuma günü yeniden başlayan gösterilerde Bağdat'ta 10, Meysan'da 14, Zikar'da 15, Basra'da 7, Musenna'da 1, Babil'de 4 ve Divaniyye'de de 4 kişi hayatını kaybetti. Böylece gösterilerdeki toplam ölü sayısı 63'e yükseldi" denildi.

YARALI SAYISI 2 BİN 592

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, söz konusu gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e çıktığı belirtildi.

İŞSİZLİK VE YOLSUZLUĞA KARŞI PROTESTO

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara veren eylemciler, cuma günü tekrar gösterilerine başladı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 200'Ü BULDU

Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.