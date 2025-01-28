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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz!

        Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz!

        MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:28
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        Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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