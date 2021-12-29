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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İrem 26 yaşındaydı! Kahreden haber!
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İrem 26 yaşındaydı! Kahreden haber!

Son dakika haberine göre Trabzon’un Yomra ilçesinde, önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Son dakika haberleri: İrem 26 yaşındaydı! Kahreden haber!
İrem 26 yaşındaydı! Kahreden haber!
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İHA

Trabzon'da, önceki gün gece saatlerinde Yomra ilçesinin Liman kavşağında yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.

OTOMOBİL ÇARPTI AĞIR YARALANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu (26), Y.Y. (71) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ POLİSE TESLİM OLDU

Otomobilin altında kalan ve sürüklenen genç kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşirken, kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsü Y.Y. polis ekiplerine teslim oldu.

ADLİ KONTROLLE EV HAPSİ VERİLDİ

Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen sürücü ev hapsi ile adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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