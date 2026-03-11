Sakarya'da, iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan; Hendek, Erenler ve Adapazarı'ndaki tesislerinde çelik ürünleri ve imalat işleri yapan Levent Muharrem Sınmaz’dan (56) bir süredir haber alamayan eşi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

SAHİLDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İHA'daki habere göre yapılan araştırmasında en son Kocaeli Kandıra ilçesi Babalı da Sınmaz'ın baz konumu alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan aramalar neticesinde Sınmaz, jandarma asayiş timleri tarafından Kaynarca İlçesi Başoğlu Mahallesi Karaboğaz Sahilinde aracının yanında yerde ve yanında tabanca ile vefat etmiş halde bulundu.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.