        SON DAKİKA: İş adamı sahide ölü bulundu | Sakarya haberleri | Son dakika haberleri

        İş adamı sahilde ölü bulundu!

        Sakarya'da, kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki iş adamı Levent Muharrem Sınmaz, Kaynarca ilçesi Karaboğaz Sahili'nde yanında tabancayla ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:24
        İş adamı sahilde ölü bulundu!
        Sakarya'da, iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan; Hendek, Erenler ve Adapazarı'ndaki tesislerinde çelik ürünleri ve imalat işleri yapan Levent Muharrem Sınmaz’dan (56) bir süredir haber alamayan eşi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

        SAHİLDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İHA'daki habere göre yapılan araştırmasında en son Kocaeli Kandıra ilçesi Babalı da Sınmaz'ın baz konumu alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yapılan aramalar neticesinde Sınmaz, jandarma asayiş timleri tarafından Kaynarca İlçesi Başoğlu Mahallesi Karaboğaz Sahilinde aracının yanında yerde ve yanında tabanca ile vefat etmiş halde bulundu.

        Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

        MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTCye konuşlandırıldı

        Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTCye konuşlandırıldığı bildirildi. (AA)

        #sakarya
        #Son dakika haberler
