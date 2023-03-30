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Basınçlı suyun ulaştığı binada faciayı korkuluklar önlemiş

Trabzon'da ana isale hattında meydana gelen ve bir binada hasara yol açan patlamada yıkımın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Buna göre korku dolu anlarda bina duvarının korkuluklar nedeniyle düşmediği öğrenildi

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DHA

  • Trabzon'da sahil yolunu göle döndüren, 15 daire, 2 iş yeri ve 5 araca hasar veren ana isale hattındaki patlamaya ilişkin incelemede, 3 milyon TL'lik hasar tespit edildi.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    DHA'nın haberine göre basınçlı suyun ulaştığı 8 katlı apartmanın hasar gören çatı katı balkon duvarının düşmesini de demir korkulukların önlediği ortaya çıktı.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahil yoluna paralel uzanan tali yoldan geçen eski ana isale hattı, büyük bir gürültüye patladı.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    Tazyikli su, yolun karşısındaki 8 katlı apartman ile çevresindeki iş yerlerine doğru fışkırdı. Patlama ile savrulan taş parçaları da evlerin camlarına zarar verdi.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanları ile temizlik yaptı; 8 katlı binanın elektrik ve doğal gazı tedbir amaçlı kesildi. Göle dönen sahil yolunda su akışını kesen ekipler, temizlik, arıza onarım ve hasar tespit çalışması başlattı.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ ekipleri, gün boyu süren çalışmanın ardından bölgeye yeniden su akışını sağladı, patlama ile oluşan çukur da kapatıldı.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    3 MİLYON TL'LİK HASAR SAPTANDI

     

    8 katlı apartmanın çatı kat balkonu ve dış cephe duvarı, metrelerce yükselen tazyikli suyun şiddetiyle hasar gördü. Kısmen yıkılan balkon duvarı, itfaiye ekiplerince kaldırılıp, hasar gören evlerde de tadilat çalışması başlatıldı. Bina sakinlerinin bir kısmı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ ekiplerince misafirhanelerde konaklatıldı; kimisi de akrabalarının yanına yerleşti. Patlama ile fışkıran 50 bin metreküp tazyikli su, 5 araç, 15 daire ve 2 iş yerine zarar verdi; 3 milyon TL'lik hasar tespit edildi.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    KORKULUKLAR DUVARI TUTMUŞ

    Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; basınçlı suyun ulaştığı apartmanın hasar alan çatı katının balkon duvarının düşmesini de demir korkulukların önlediği ortaya çıktı. Hasarlı duvar bloğunun, balkonu boydan boya çevreleyen korkuluklara tutunup, kaldırıma düşmediği tespit edildi.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    "6 SANTİMETREYE KADAR SU YÜKSELDİ"

    Fatih Kolcu, iş yerinde büyük çaplı hasar yaşamadığını belirterek, "Burada 6 santimetreye kadar su yükseldi. Ürünlerimiz paletlerin üzerinde olduğu için bir zarar görmedik. Ucuz atlattık. Su üstten geldiği için yandaki arkadaşımızın ağaç ürünleri, daha çok su aldı. Asıl zararı onlar gördü" dedi.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    Apartmanın çatı katının balkonunun basınçlı su nedeniyle yıkıldığını anlatan Kolcu, "Betonu kırdılar, aşağı düşürdüler. Şimdi de balkon demirine kaynak yapıyorlar. Düşseydi facia olurdu; Allah korudu. Korkuluklar ve beton, mobilyalara takıldı. Ondan dolayı aşağı düşmedi. Eğer düşseydi; biz de buralardaydık, üzerimize düşerdi. Neyse ki bir şey olmadı" diye konuştu.
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

    "CANIMIZA BİRŞEY GELMEDİ"

    Bina sakinlerinden Sabri Hacıahmetoğlu da şunları söyledi: "Patlama olduğunda üst katta annemin yanındaydım. Birden patlama sesi oldu. Camdan bakınca suyun ve taşların düşüşünü gördüm. Patlamayı apartmanda oldu sanmıştım ama mantıken açıklayamıyordum. Daha sonra patlamanın karşı tarafta olduğunu öğrendik. Bina baştan aşağı 1 saat basınçlı suya maruz kaldı. Komşumuzun balkonu yıkıldı. Böyle bir şey atlattık. Şükürler olsun, canımıza bir şey gelmedi. Belediye sağ olsun, temizlikte yardımcı oldular. Misafirhanede ağırlamayı teklif ettiler, akrabalarımıza gittik. Aracımın da üst camı kırıldı, henüz hesaplatmadık. Toparlanma sürecindeyiz."
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!
  • Son dakika: İsale hattındaki patlamada yıkımın eşiğinden dönüldü!

 

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