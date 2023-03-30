"CANIMIZA BİRŞEY GELMEDİ"

Bina sakinlerinden Sabri Hacıahmetoğlu da şunları söyledi: "Patlama olduğunda üst katta annemin yanındaydım. Birden patlama sesi oldu. Camdan bakınca suyun ve taşların düşüşünü gördüm. Patlamayı apartmanda oldu sanmıştım ama mantıken açıklayamıyordum. Daha sonra patlamanın karşı tarafta olduğunu öğrendik. Bina baştan aşağı 1 saat basınçlı suya maruz kaldı. Komşumuzun balkonu yıkıldı. Böyle bir şey atlattık. Şükürler olsun, canımıza bir şey gelmedi. Belediye sağ olsun, temizlikte yardımcı oldular. Misafirhanede ağırlamayı teklif ettiler, akrabalarımıza gittik. Aracımın da üst camı kırıldı, henüz hesaplatmadık. Toparlanma sürecindeyiz."