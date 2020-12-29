Son dakika! İşçi ve memur yeni yılda ne kadar vergi ödeyecek? - Haberler

İşçi ve memurun vergisi belli oldu 0:00 / 0:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı vergilerine ilişkin gelir vergisi genel tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yüzde 15 vergi oranının uygulanacağı ilk gelir dilimi yüzde 9.09 oranında artırılarak 22 bin liradan 24 bin liraya çıkartıldı. İkinci ve sonraki gelir vergisi dilimleri ise yüzde 8.33 oranında artırıldı.

Gelir vergisi dilimleri ne oldu? 24.000 TL'ye kadar Yüzde 15 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası Yüzde 20 130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (Ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL) fazlası Yüzde 27 650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (Ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL),fazlası Yüzde 35 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (Ücret gelirlerinde 650.000 TL'si için 207.390),fazlası Yüzde 40

Ücret geliri elde edenlerden, 53 bin liralık gelirin 24 bin lirası için 3.600 TL, fazlası için yüzde 20 oranında, 190 bin liralık gelirin 53 bin lirası için 9.400 TL, fazlası için yüzde 27 oranında vergi kesilecek. Ücretliler 650 bin liralık gelirin 190 bin liralık kısmı için 46.390 TL, fazlası için yüzde 35 oranında vergi verecekler. 650 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler ise 650 bin liralık kısmı için 207.390 TL, fazlası için de yüzde 40 oranında vergi ödeyecekler.

2021’DE DAHA ÇOK VERGİ ÖDEYECEĞİZ

Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 9.11 olarak belirlendi. 2020 yılı enflasyonu ise kasım ayı itibarıyla yıllık yüzde 14.03 oldu.

Gelir vergisi dilimlerindeki artışın yeniden değerleme oranına ve enflasyona göre düşük olması, hem ücret geliri elde edenlerin hem de diğer gelir elde edenlerin reel olarak daha çok vergi ödeyeceği anlamına geliyor.

VERGİDEN İSTİSNA TUTULAN YOL VE YEMEK PARASI

İşverenin işçilere ödediği yol ve yemek yardımının vergiden istisna tutulan kısmı sırasıyla yüzde 8.7 ve yüzde 8.3 oranında artırıldı. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli 23 liradan 25 TL’ye, yol parası da günlük 12 TL’den 13 TL’ye çıkartıldı. Ayda 26 gün çalışan işçi için işyeri veya işyeri dışında verilen aylık 650 liraya kadar olan yemek parası ile 338 liraya kadar yol parası vergiden istisna tutulacak.

ENGELLİ İNDİRİMİ

Engellilerin ücretlerinde uygulanan indirim tutarları da yüzde 7.14 – 8.86 oranında artırıldı. Vergi matrahından indirilecek aylık gelir tutarı birinci derece engelliler için 1400 TL’den 1500 TL’ye, ikinci derece engelliler için 790 TL’den 860 TL’ye, üçüncü derece engelliler için 350 TL’den 380 TL’ye yükseltildi.

MESKEN KİRA GELİRİNİN 7000 TL’Sİ VERGİ DIŞI

Mesken kira geliri elde edenlerin vergiden muaf kira geliri tutarı yüzde 6.1 oranında artırılarak 6 bin 600 liradan 7 bin liraya çıkartıldı. Mesken kira gelirlerinin 7 bin lirayı aşan kısmı ise gelir vergisi dilimlerine göre vergilendirilecek.