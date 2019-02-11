İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda yeniden Yargıtay Başkanlığı’na seçildi…Cirit yaş haddinden emekli olacağı 23 mart 2020'ye kadar Yargıtay başkanlığını görevini sürdürecek.



Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit 10 Şubat 2015'te seçilmişti. 4 yıllık görev süresi bugün sona ermesi nedeniyle bugün Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Cirit yapılan oylama sonucunda 363 oyla yeniden Yargıtay Başkanı seçildi. Cirit yaş haddinden emekli olacağı 23 mart 2020'ye kadar başkanlık görevini sürdürecek.



CİRİT KİMDİR?

23 Mart 1955 tarihinde Balıkesir Burhaniye’de doğan Cirit,. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Şavşat’ta yedek subay olarak yaptı. Burhaniye hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit; sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hâkimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İnegöl Hakimliği, Kadıköy Hâkimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

19 Temmuz 2004 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçildi. Bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçildi. Cirit, evli ve üç çocuk babası...