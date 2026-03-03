Canlı
        İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı!

        İletişim Başkanı Duran, "CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." açıklamasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik de, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.03.2026 - 13:39
        İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı!
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyoruz" dedi.

        DHA'nın haberine göre İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır." ifadesini kullandı.

        Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."

        AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR'DAN TEPKİ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da, görevi başında halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınmasının basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbe olduğunu belirtti.

        Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, gerçekler karşısında köşeye sıkışan İsrail'in çaresizliğini bugün Tel Aviv'de sergilediği zorbalıkla bir kez daha gözler önüne serdiğini bildirdi.

        Açıklamasında, "Görevi başında, halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması, basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbedir." ifadesini kullanan Acar, şunları kaydetti:

        "Hangi engeli koyarsanız koyun, ne mazlumun çığlığını ne de sahadaki hakikati dünyadan gizleyebileceksiniz. Gerçeğin sesini kısmaya hiçbir gücün nefesi yetmeyecek. Bu hukuksuz müdahaleye maruz kalan basın emekçilerimize ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce kardeşlerimizin serbest bırakılmaları için süreci hassasiyetle takip ediyoruz."

        BBP LİDERİ DESTİCİ: ŞİDDETLE KINIYORUM

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de, "Terörist İsrail'e gerekli uyarılar yapılarak gazetecilerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır." ifadesini kullandı.

        Destici, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirtti.

        Ekibe ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, "Belli ki sıkışmışlar ve görüntü paylaşılsın istemiyorlar. Terörist İsrail'e gerekli uyarılar yapılarak gazetecilerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

