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        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez"

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir." denildi. Açıklamada, "İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:29
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        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye düzenli geniş çaplı saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" ifadelerini kullandı.

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        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail'in Gazze’de bu sabaha (18 Mart) karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.

        İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

        Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.

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        Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir.

        Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

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