Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İsrail ordusu Batı Şeria'ya saldırdı: 7 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail ordusu Batı Şeria'ya saldırdı: 7 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü, Tulkerim kentindeki hastanelerin kuşatma altına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 06:41 Güncelleme: 28.08.2024 - 06:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusu Batı Şeria'ya saldırdı: 7 Filistinli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi.

        İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı harekete geçtiğine işaret edilen haberde, Kara Kuvvetlerine destek için savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının (İHA) kaldırıldığı ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 2 kişinin öldürüldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre de İsrail ordusu, çok sayıda zırhlı araçlarla Cenin kentine girerek İbn-i Sina Hastanesi yakınına konuşlandı.

        İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyinde İHA'dan atılan füzeyle bir aracı hedef aldı. Filistin Kızılayı, söz konusu araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

        Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine de batıdan giren İsrail güçleri, kentteki hastanelere baskın yaptı ve kuşatma altına aldı. Ambulansların çalıştırılmasına engel olan İsrail askerleri, ambulansların bazılarında arama yaptı.

        Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA'yla saldırı düzenlendi, saldırı sonucu yaralıların olduğu ancak İsrail'in bölgeyi kuşatmaya aldığı için ambulansların giremediği bilgisi paylaşıldı.

        Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampına da baskın düzenleyen İsrail ordusu, İHA'larla bölgede yoğun uçuşlarını sürdürüyor.

        Faria Mülteci Kampına İHA'yla düzenlenen saldırıda da 2 gencin yaşamını yitirdiği ve bazıların yaralandığı belirtilirken, Filistin Kızılayı ekiplerinin de İsrail engelleri nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği kaydedildi.

        İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Kalkilya kentine de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

        Bu arada Filistinli direniş grupları da İsrail askerleriyle çatışmalara girdikleri yönünde açıklamalar yaptı.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 659'a yükseldi.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #Batı Şeria
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Altın tepsi
        Altın tepsi
        'ABD'ye güvenmeyin'
        'ABD'ye güvenmeyin'
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ferdi resmen Brighton'da!
        Ferdi resmen Brighton'da!
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama