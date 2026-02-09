Beyoğlu'nda iddiaya göre, sokakta seyir halindeki bir sürücü ile alkollü olduğu öne sürülen bir grup arasında kavga çıktı. Darp edildiği iddia edilen sürücü, aracına binerek otomobilini kavga ettiği grubun üzerine sürdü. Kaldırımdakiler son anda ezilmekten kurtulurken, kaçmaya çalışan sürücünün aracı da tekmelendi. Aynı noktada yaşanan başka olayda ise gece kulübü önünde çıkan kavgaya polis müdahale etti. Yere yatırılan şüpheliler gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'daki habere göre; İstanbul Beyoğlu'nda 26 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen ilk olayda, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile sokakta bulunan ve alkollü oldukları iddia edilen grup arasında tartışma çıktı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edildiği öne sürülen sürücü, olay yerinden uzaklaşıp aracına bindi.

ARACI GRUBUN ÜSTÜNE SÜRDÜ

Daha sonra geri dönen sürücü, aracını grubun üzerine sürdü.

KIL PAYI KURTULDULAR

Kaldırımda bulunanlar aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.