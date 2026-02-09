Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da aracını kavga ettiği grubun üzerine sürdü... Kaldırımdakiler son anda kurtuldu! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da aracını kavga ettiği grubun üzerine sürdü... Kaldırımdakiler son anda kurtuldu!

        İstanbul'da alkollü olduğu öne sürülen bir grupla tartışan sürücü, darp edildiğini iddia ettikten sonra otomobilini grubun üzerine sürdü. Kaldırımdakiler son anda ezilmekten kurtuldu. Aynı sokakta günler sonra gece kulübü önünde çıkan başka bir kavgaya ise polis ekipleri müdahale etti, şüpheliler gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:42 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:42
        Aracını kavga ettiği grubun üstüne sürdü
        Beyoğlu'nda iddiaya göre, sokakta seyir halindeki bir sürücü ile alkollü olduğu öne sürülen bir grup arasında kavga çıktı. Darp edildiği iddia edilen sürücü, aracına binerek otomobilini kavga ettiği grubun üzerine sürdü. Kaldırımdakiler son anda ezilmekten kurtulurken, kaçmaya çalışan sürücünün aracı da tekmelendi. Aynı noktada yaşanan başka olayda ise gece kulübü önünde çıkan kavgaya polis müdahale etti. Yere yatırılan şüpheliler gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre; İstanbul Beyoğlu'nda 26 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen ilk olayda, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile sokakta bulunan ve alkollü oldukları iddia edilen grup arasında tartışma çıktı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edildiği öne sürülen sürücü, olay yerinden uzaklaşıp aracına bindi.

        ARACI GRUBUN ÜSTÜNE SÜRDÜ

        Daha sonra geri dönen sürücü, aracını grubun üzerine sürdü.

        KIL PAYI KURTULDULAR

        Kaldırımda bulunanlar aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        ARKADAKİ GRUP ARACI TEKMELEDİ

        Sürücünün arkasından koşan grup ise aracı tekmeledi.

        AYNI SOKAKTA YENİDEN KAVGA

        Aynı sokakta 8 Şubat'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında gece kulübü önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine saldırdı.

        POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yere yatırılan bazı şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınırken, kavga etmeye devam eden diğer kişiler de polis tarafından ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İstanbul'da otomobille çarpışarak takla atan ambulanstaki 3 kişi yaralandı

        (AA) - İstanbul'da ambulansın otomobille çarpışarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

        #Son dakika haberler
        #istanbul
