İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik büyüklüğündeki depremde 43 kişinin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
Yaralıların tedavileri kentteki 8 hastanede devam ediyor.
Avcılar Devlet Hastanesi'nde 2, Beylikdüzü Devlet Hastanesi 2, Bezmialem Hastanesi'nde 9, Samatya Hastanesi'nde 15, Gop Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde 5, Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde 4, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde 4, Ümraniye Devlet Hastanesi 2 kişi tedavi altında...
Yaralanmaların çoğunun panikle kaçarken yaşandığı ifade edildi.
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