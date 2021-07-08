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Son dakika: İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 8 Temmuz

8 Temmuz Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da arıza ve bakım ve onarım nedeniyle oluşacak elektrik kesintileri İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar tarafından duyuruldu. Yağmur ve kapalı havanın etkisi Birkaç elektrik kesintisi araştırmalarını arttırmıştı. 8 Temmuz Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul planlı elektrik kesintileri... AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

Son dakika: İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 8 Temmuz

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 8 Temmuz elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 8 TEMMUZ

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

8 TEMMUZ AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 8 TEMMUZ

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

8 TEMMUZ 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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