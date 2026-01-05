Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: Hücre evinde saklanan 4 şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da FETÖ operasyonu: Hücre evinde saklanan 4 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve emniyet ekiplerince FETÖ üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve emniyet ekiplerince FETÖ üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

        BYBLOCK İSİMLİ HABERLEŞME PROGRAMINI KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

        FETÖ'nün BYLOCK isimli haberleşme programını kullandıkları belirlenen şüphelilerin emniyeteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        ŞÜPHELİLELERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        REKLAM

        4 ŞÜPHELİ 4 EVDE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

        Yapılan çalışmalarda haklarında soruşturma yürütülen, gözaltına alınan veya tutuklanma ihtimali olan bazı kişilerin; sahte kimlik kullandıkları, örgütü destekleyen kişilerin isimleriyle ev kiraladıkları ve 'Gaybubet evi' olarak bilinen evlerde deşifre olmamak için gruplar halinde ikamet ettikleri belirlendi. Soruşturmalar kapsamında; BYLOCK isimli haberleşme programını kullandıkları, örgüte ait sohbet faaliyetlerine katıldıkları, kapatılan derneklerde üyelik kayıtlarının bulunduğu, Bank Asya’da hesap hareketliliklerinin olduğu belirlenen ve haklarında aranma kaydı bulunan 4 şüpheli 4 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti

        Kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti

        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?