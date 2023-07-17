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        Silivri'de gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti!

        İstanbul Silivri'de serinlemek için bir gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti. Bölgeye gelen aile ise sinir krizi geçirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:42
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        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
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        Silivri'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Babaları tarafından gölden çıkarılan çocuklardan 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni ise arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu. Sinir krizi geçiren anne, çocuklarını son kez öptü ve uzun süre başlarından ayrılamadı.

        BİR ÇOCUK BABASI TARAFINDAN ÇIKARILDI

        Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini gölden çıkardı ancak diğer çocuklar suyun içinde gözden kayboldu.

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        Mutaz Al Mohamad (10)
        Mutaz Al Mohamad (10)

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç sevk edildi. Babası tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Mutaz Al Mohamad (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer gölde kaybolan Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5), için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Muhammed Al Mohamad (5)
        Muhammed Al Mohamad (5)

        Uzun süren çalışmalar sonucu diğer iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Anne Yasemin Al Mohamad, çocuklarının cansız bedenini görününce sinir krizi geçirdi. 3 çocuğunu da kaybeden anne, uzun sure çocuklarının başından ayrılamayıp, onlarla konuştu ve son kez öptü. Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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        Khaled Al Mohamad (6)
        Khaled Al Mohamad (6)

        "LÜTFEN ABİ GEL, YARDIM ET"

        Aile yakını Aziz Erbaş, "Bu arkadaşlar babamın aile dostlarıydı, Suriyeliler. Kendileri saat 17.30 gidi babamı aradılar, 'Lütfen abi gel, yardım et' dediler. Bize konum göndermelerini istedik. Yaklaşınca konuma ve jandarmayı görünce, anladık gölde boğulduklarını. Çocuğun birini babası çıkartmış. İkisini de su arama ekipleri çıkarttı" dedi.

        #son dakika
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