        Son dakika: İstanbul'da kızını kullanarak hırsızlık yapan kadın tutuklandı

        İstanbul'da kızını kullanarak hırsızlık yapan kadın tutuklandı

        İstanbul'da 7 yaşındaki kızıyla yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Nurcan G. yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası gözaltına alınan şüphelinin, daha önce de kızını kullanarak sitelere girip hırsızlık yaptığı belirlendi. 73 sabıka kaydı bulunan kadın tutuklanırken, kızı avukatına teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:00
        Kızıyla hırsızlık yapan kadın tutuklandı
        Büyükçekmece’de 7 yaşındaki kızıyla birlikte girdiği evden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan Nurcan G. (25) yakalandı. Siteye girerken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden de kızını kullanarak güven sağladığı sitelere girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Nurcan G., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken kızı M.Ç., avukatına teslim edildi.

        DHA'nın haberine göre; Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir sitede 16 Ocak'ta meydana gelen olayda eve giren hırsızlar yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, siteye girerken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli ve yanındaki kızın kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı.

        ÇALINAN EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

        Yapılan üst aramasında ise evden çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi.

        İKİ AYRI HIRSIZLIĞIN FAİLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden 73 sabıka kaydı olduğu öğrenilirken yapılan soruşturmada 20 Aralık 2025'te Esenyurt'ta meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığının da faili olduğu belirlendi.

        KIZIYLA GÜVEN SAĞLAYIP SİTELERE GİRMİŞ

        Öte yandan Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Nurcan G.'nin kızıyla birlikte dolaşarak güven sağlayıp sitelere kolayca girdiği belirtildi.

        KADIN TUTUKLANDI, KIZI AVUKATINA TESLİM EDİLDİ

        Şüpheli Nurcan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken kızı M.Ç., avukatına teslim edildi.

        Çanakkale Boğazı'nda nesli tehlike altındaki pinalar yeniden yetişiyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Acarlı tarafından yürütülen proje kapsamında; nesli kritik tehlike altında bulunan Pinna nobilis türünün korunması için Çanakkale Boğazı'nda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesinde, boğazın tabanı santim santim ölçülerek genç pina bireyleri doğal yaşam alanlarına yerleştiriliyor. (DHA)

