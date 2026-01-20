Büyükçekmece’de 7 yaşındaki kızıyla birlikte girdiği evden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan Nurcan G. (25) yakalandı. Siteye girerken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden de kızını kullanarak güven sağladığı sitelere girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Nurcan G., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken kızı M.Ç., avukatına teslim edildi.

DHA'nın haberine göre; Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir sitede 16 Ocak'ta meydana gelen olayda eve giren hırsızlar yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, siteye girerken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli ve yanındaki kızın kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı.

ÇALINAN EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan üst aramasında ise evden çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi.

İKİ AYRI HIRSIZLIĞIN FAİLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden 73 sabıka kaydı olduğu öğrenilirken yapılan soruşturmada 20 Aralık 2025'te Esenyurt'ta meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığının da faili olduğu belirlendi.

KIZIYLA GÜVEN SAĞLAYIP SİTELERE GİRMİŞ

Öte yandan Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Nurcan G.'nin kızıyla birlikte dolaşarak güven sağlayıp sitelere kolayca girdiği belirtildi.