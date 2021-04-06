İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu

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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul’da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.