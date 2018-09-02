İstanbul'da şarbon paniği... Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişi başvurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı yazılı açıklama göre; "Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir.

Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir."

BAKAN PAKDEMİRLİ: “PANİK YAPMAYA GEREK YOK”

Panik yapmaya gerek yok diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlık olarak her şeye müdahale ediyoruz. Panik yapmaya gerek yok. Görünen o ki, Büyükçekmece, Silivri Çanta Mahallesinden alınan bir hayvanı kurban etmiş. Etlerin kokuşması üzerine 28 Ağustos tarihinde Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsünde kişisel başvuru yapmış. Başvurusu da 31 Ağustos saat 17.00 itibariyle sonuçlanmış. Vatandaşımızın getirdiği etlerde pozitif antraks, yani şarbon hastalığı çıkmış. Etler bakanlığımızın personeli tarafından imha edilmiş” açıklamasında bulunmuştu.

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