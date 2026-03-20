        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da ticari taksi sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı!

        İstanbul Pendik'te, sabah saatlerinde Ankara istikametinde seyir halindeki bir ticari taksinin kontrolden çıkarak su kanalına savrulması sonucu meydana gelen feci kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 08:01 Güncelleme:
        İstanbul'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı!
        İstanbul’un Pendik ilçesi Kurtköy mevkiinde, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına savruldu.

        TİCARİ TAKSİ HURDAYA DÖNDÜ

        İHA'daki habere göre kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araçtaki 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, incelemelerin ardından Adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

