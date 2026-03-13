İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ve 80 kilogram ham maddenin (yaklaşık 2 Milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın duyurusunda operasyonlar kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.
Açıklamada, "Uyuşturucu madde imalatçılarına karşı yürüttüğümüz mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.