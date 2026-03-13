Canlı
        Son dakika: İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

        İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde ele geçirildi" denildi

        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 15:27
        Zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
        İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ve 80 kilogram ham maddenin (yaklaşık 2 Milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın duyurusunda operasyonlar kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

        Açıklamada, "Uyuşturucu madde imalatçılarına karşı yürüttüğümüz mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

