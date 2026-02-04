Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul haberleri: Avcılar'da zabıtaya "Fotoğraf çekme" yumruğu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da zabıtaya "Fotoğraf çekme" yumruğu

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaldırıma park edilen araç nedeniyle çıkan tartışmada zabıta memuru Volkan Yılmaz yaralandı. Cezai işlem için fotoğraf çekmek isterken telefonu kırılan Yılmaz, kaşından yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:44
        "Fotoğraf çekme" yumruğu
        Avcılar'da kaldırıma park edilen aracın, belediyeye şikayet edilmesi üzerine sokağa giden zabıta memuru Volkan Yılmaz (42) ile araç sahibi arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın telefonla fotoğraf çekmesi üzerine çıkan arbedede kaşı yarılan Yılmaz hastaneye kaldırılırken olaya karıştığı belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        OTOMOBİL BELEDİYEYE ŞİKAYET EDİLDİ

        DHA'nın haberine göre olay; bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırıma park edilen ve yaya geçişini engellediği belirtilen otomobil, belediye çağrı merkezine şikayet edildi.

        ZABITA EKİPLERİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

        İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, 4 tekerleği de kaldırım üzerinde bulunan otomobilin kaldırılmasını istedi. Aracını park edecek yer bulamadığı için mecburen kaldırıma bıraktığını söyleyen sürücü ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

        FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİ, ARBEDE YAŞANDI

        Aracın kaldırılmaması üzerine cezai işlem uygulamak amacıyla otomobilin fotoğrafını çekmek isteyen zabıta memuru Volkan Yılmaz ile araç sahibi arasında arbede yaşandı.

        TELEFONUNU YERE FIRLATTI

        İddiaya göre araç sahibi, Yılmaz'ın telefonunu alarak yere fırlatıp kırdı.

        KENDİSİNE KAFA ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Çıkan arbedede Yılmaz'ın kendisine kafa attığını öne süren araç sahibi ve arkadaşı, Yılmaz'a yumruklarla saldırdı.

        ZABITA MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

        Kavgada kaşı yarılan Yılmaz, ekip arkadaşları tarafından Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KISA SÜRE ÖNCE AMELİYAT OLMUŞ

        Kısa süre önce by-pass ameliyatı olduğu öğrenilen zabıta memuru Volkan Yılmaz'ın kaşına iki dikiş atıldığı belirtildi. Hastanede tedavisi süren Yılmaz'ı ziyaret eden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, doktorlardan bilgi aldı. Volkan Yılmaz'ın hastane polisine şikayeti üzerine olaya karışan 3 kişinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

        "SİNKAFLI SÖZLERLE BİZİ KOVMAYA ÇALIŞTI"

        Zabıta Volkan Yılmaz, "Vatandaşın kaldırım üzerine araç parkı şikayeti üzerine adrese gittik. 4 tekerleğiyle kaldırım üzerinde olan aracı gördük. Araç sahibi başka araç park edecek yer olmadığını öne sürerek kaldırmadı. Kaldırmadığı takdirde cezai işlem başlatacağımızı söyledik. Bunun üzerine sinkaflı sözlerle bizi kovmaya çalıştı. Araç plakasını telefonla çekmek isterken telefonu elimden aldı. Telefonu vermesini söyledim, vermeyince aramızda itişme yaşandı. Telefonu yere fırlatarak kırdı, sonrasında kavga başladı. Kısa süre önce by-pass ameliyatı oldum. 4 damarım değişti. Şimdi kaşım yarıldı, iki dikiş atıldı. Burnumda kanama oldu" dedi.

