Avcılar'da kaldırıma park edilen aracın, belediyeye şikayet edilmesi üzerine sokağa giden zabıta memuru Volkan Yılmaz (42) ile araç sahibi arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın telefonla fotoğraf çekmesi üzerine çıkan arbedede kaşı yarılan Yılmaz hastaneye kaldırılırken olaya karıştığı belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİL BELEDİYEYE ŞİKAYET EDİLDİ

DHA'nın haberine göre olay; bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırıma park edilen ve yaya geçişini engellediği belirtilen otomobil, belediye çağrı merkezine şikayet edildi.

ZABITA EKİPLERİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, 4 tekerleği de kaldırım üzerinde bulunan otomobilin kaldırılmasını istedi. Aracını park edecek yer bulamadığı için mecburen kaldırıma bıraktığını söyleyen sürücü ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİ, ARBEDE YAŞANDI

Aracın kaldırılmaması üzerine cezai işlem uygulamak amacıyla otomobilin fotoğrafını çekmek isteyen zabıta memuru Volkan Yılmaz ile araç sahibi arasında arbede yaşandı.

TELEFONUNU YERE FIRLATTI

İddiaya göre araç sahibi, Yılmaz'ın telefonunu alarak yere fırlatıp kırdı.