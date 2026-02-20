Canlı
        Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

        İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

        Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 farklı olaya karışan 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zincirleme operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 07:39 Güncelleme: 20.02.2026 - 07:39
        5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 farklı olaya karışan 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zincirleme operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirildi.

        Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

        4 AYRI ŞUBEDEN ORTAK OPERASYON

        Söz konusu sokak çetelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul genelinde 55 eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyonun düğmesine basıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü de operasyona dahil edildi. Dört ayrı şube tarafından İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        32 GÖZALTI

        Polisiye soruşturmalarda, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Yakalanan şüphelilere hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

        Samsun'da maskeli şahıslar, iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde maskeli 2 kişinin motosikletle seyir halindeyken hafif ticari araca düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. (İHA)

        #Son dakika haberler
