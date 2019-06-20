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Son dakika... YSK İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

Son dakika haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. Asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü.

Son dakika

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, İstanbul'da seçmen pazar günü tekrar sandık başına gidecek. Seçime sayılı günler kala YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü seçmen listesine son şeklini verdi. Tekrar seçim olduğu için yeni seçmen kaydı olmadı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yine 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bunların; 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek. Yeni seçmen kaydı olmadı ancak oy kullanamayacaklar yeniden tespit edildi.

Asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü. 33 bin 775 kişi asker olduğu için, 8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için, 4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için, 21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için, yine 359 kişi vatandaşlıktan çıktığı için seçimde oy kullanamayacak.

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