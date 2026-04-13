        Haberler Gündem Çevre SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden karasinek, sivrisinek ve kene genelgesi | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği'nden karasinek, sivrisinek ve kene genelgesi

        İstanbul Valiliği, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan vektör (karasinek, sivrisinek, kene vb.) ve diğer zararlı haşerelerin popülasyonunun olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla bir genelge yayımladı. Genelgeyle vektör üreme alanlarının kontrolü kapsamında dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar, çöp toplama ve depolama alanları ile benzeri riskli alanlarda düzenli ilaçlama yapılması, özellikle larva dönemine yönelik önleyici mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi, çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması ve gerekli çevresel tedbirlerin alınması istendi

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 13:04
        İstanbul Valiliği'nden karasinek genelgesi

        İstanbul Valiliği, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan vektör (karasinek, sivrisinek, kene vb.) ve diğer zararlı haşerelerin popülasyonunun olumsuz etkilerini en aza indirmenin halk ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini belirterek bir genelge yayımladı.

        ANKA'da yer alan habere göre İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizde yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan vektör (karasinek, sivrisinek, kene vb.) ve diğer zararlı haşerelerin popülasyonunun olumsuz etkilerini en aza indirmek halk ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.

        REKLAM

        "TEDBİR ALINMASI GEREKLİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

        5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda etkin ve sürdürülebilir mücadele yürütülmesine yönelik aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda; sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve benzeri vektörler ile diğer zararlı haşerelere karşı yürütülecek mücadele faaliyetlerinin yıl boyunca kesintisiz şekilde sürdürülmesi, mücadelede insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerin kullanılması sağlanacaktır.

        ­Vektör üreme alanlarının kontrolü kapsamında dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar, çöp toplama ve depolama alanları ile benzeri riskli alanlarda düzenli ilaçlama yapılması, özellikle larva dönemine yönelik önleyici mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi, çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması ve gerekli çevresel tedbirlerin alınması hususlarına riayet edilecektir. ­Plaj ve sahil şeridinde haşere üremesine zemin hazırlayan yosun birikintilerinin temizlenmesi, kıyı şeridinin atıklardan arındırılması, sosyal donatı alanlarının (duş, tuvalet vb.) temizliğine özen gösterilmesi ve gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır.

        "GEREKLİ İLAÇLAMA YAPILACAKTIR"

        İnşaat alanları, metruk yapılar, bodrum katlar, hayvan barınakları ve benzeri alanlarda vektör üremesine sebebiyet verecek su birikintilerinin oluşması engellenerek gerekli ilaçlama faaliyetleri yapılacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirler doğrultusunda Kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda, Belediye Başkanlıkları ve ilgili kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemler tesis edilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte siteler ve sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı