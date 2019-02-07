Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor.

Enkazdan gelen sevindirici haberi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gazetecilere çalışmalarla ilgili yaptığı son açıklamada duyurmuştu. Yerlikaya, 5 yaşındaki Havva'nın AFAD ekipleriyle iletişim halinde olduğunu söyledi.

Bu açıklamadan dakikalar sonra araka kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Azra Havva Tekgöz, 19 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Küçük kız, göçük altından çıkarıldıktan kısa süre sonra hastaneye getirildi. Kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bu arada çevredeki binalar boşaltıldı. Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Çöken binanın hemen yanında bulunan ve boşaltılan bina ise çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol ediliyor.