İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 8 katlı binanın enkazına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, "Yıkılan binanın yanındaki apartmanda da risk var" ifadesini kullandı.

Kartal'da çöken 8 katlı binanın yanındaki bir binada 3 mm'lik oynama yaşandığından dolayı enkaz alanında tüm çalışmalar durduruldu.

Vali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarına dair gazetecilere yaptığı açıklamasında, çalışmaların çok yoğun bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Yerlikaya, "Başta Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere yaralılarımız oralarda, doktorlarımız, tüm sağlık çalışanlarımız gereken ihtimamı gösteriyor." dedi.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Sevincimiz böyle büyük bir enkazdan bu kadar kısa süre içerisinde olay yerine arama kurtarma ekiplerimiz başta AFAD olmak üzere itfaiyemiz, 112'miz ve sivil toplum kuruluşlarımızdan arama kurtarma ekiplerimizle beraber, Jandarma Genel Komutanlığımızdan da geldiler. Daha da güçlendik. İnşallah çok kısa zamanda bütün enkazı arama kurtarma noktasında tamamlamış olmak istiyoruz."

İsim listelerinin güncellendiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Başta komşularımız, mahallemiz ve tüm ilçemiz ve tüm İstanbul'umuz büyük bir heyecanla bu isimlerin ve bunların sağlıkla ilgili tedavi süreçlerinin ne olduğunu bekliyor. Yine sevindirici bir haber vereyim. AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu, güzel bir haber getirdi. Muhammet Alemdar'ımız 9 yaşında kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim onu oradan sağlıkla sıhhatle kurtaracağız. Yine ismini henüz bilmediğimiz, yine AFAD Başkanımız müjdeli, güzel haberi bize getirdi. Enkazın altındaki 2 hemşehrimiz ve komşumuzla da konuşuyoruz. İsimlerini de bilmiyoruz ama onları da inşallah kurtaracağız."

"14 DAİREDE 43 VATANDAŞ İKAMET EDİYOR"

Valilikten yapılan açıklamada ise olayda, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, çöken binada adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 14 dairede 43 vatandaşın ikamet ettiği, olayın haber alınmasından itibaren Valilik Kriz Merkezi oluşturularak, çalışmalara başlandığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Acil Afet Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine en yakın kamu binası olan Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan kriz merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER sorumlusu vali yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Acil Afet Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileri enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip etmektedirler. Yan 2 komşu binada ikamet eden vatandaşlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yıkılan bina ve tahliye edilen binalardaki vatandaşlarımıza Valiliğimizce DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunulmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca ilaveten konaklama imkanı sunulacaktır. Olay nedeniyle konaklama ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda bulunan Kriz Merkezimize müracaat etmelerini bekliyoruz."





Kartal'da 7 katlı bina çöktü! Olay yerinden fotoğraflar...





























Kartal'da 7 katlı bina çöktü! Olay yerinden fotoğraflar...

Gece boyunca sürecek arama-kurtarma çalışmaları için aydınlatma imkanı sağlandığı kaydedilen açıklamada, olaya müdahale eden arama kurtarma, personel ve araç durumuna ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul, Sakarya ve Bursa AFAD Arama Kurtarma Birliklerinden 59 personelle 5 arama kurtarma köpeği, 12 özel kurtarma aracı, Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz 107 personel, 40 araç, 4 aydınlatma aracı, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden 60, UMKE'den 50 personel ve 20 ambulans, İl Emniyet Müdürlüğünden 130 personel, 26 araç ve iş makinası, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 8 kişilik psikolojik destek ekibi, Yeditepe Üniversitesinden 14 personel, Kızılay'dan 2 bin kişilik iaşe aracı, İHH'dan 29, AKUT'tan 17 kişilik kurtarma ekibiyle müdahalede bulunuluyor."

Açıklamada, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM, SÜLEYMAN SOYLU VE MURAT KURUM OLAY YERİNDE

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerinde incelemelerde bulundular.

Yıldırım, daha sonra yaptığı açıklamada, binanın bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü dile getirerek, "Valimizin olay yerine hemen intikaliyle beraber, gerekli tedbirler alınmış. İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda AFAD ekipleri başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." diye konuştu.

Zamana karşı yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Az önce bana verilen bilgiye göre 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü gayret içerisinde. Çok üzücü bir hadise ama şu anda 'Bu neden ve nasıl çöktü?' şeklinde bir meseleyle uğraşmak yerine bir an önce içeride olabilecek vatandaşlarımızı sağ salim çıkarabilmenin gayreti içerisinde arkadaşlar. Tabiatıyla hem idari hem adli soruşturmalar eş zamanlı olarak başlamış durumda. Sonuç ortaya çıkacaktır. Bir kez daha burada büyük felaketi yaşayan vatandaşlarımızdan kurtulanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Dileğimiz, duamız odur ki içeride bulunması muhtemel vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz sağ salim çıkarılabilsin. Onun için burada yaşayan veya yaşamayan basın mensupları da dahil herkesin bu çalışmaları kolaylaştıracak, oradaki arkadaşlarımızın olağanüstü gayretlerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu davranmaları icap ediyor."

Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın gerekli emniyet tedbirlerini aldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da konuyu teknik yönleriyle incelemeye başladığını kaydetti.

"Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara, kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. Bugün İstanbul'un depremden sakınmaya yönelik çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Acil, en az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün bu konuları Çevre ve Şehircilik Bakanımız, belediyemiz ve diğer kurumlarımız yakından takip ediyor."

ENKAZDAN BİR KADIN ÇIKARILDI

Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.

Binanın enkazından 1 saat 20 dakika sonra biri kadın 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, 'Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz' dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'nin vizyonunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestoda açıkladığı kentsel dönüşümü konuştuklarını ve buna ilişkin yıllık belli adetlerde dönüşümü öngören bir projeksiyonu ortaya koyduklarını söyledi.

Şu an göçük altında kalan vatandaşların hayatlarının söz konusu olduğunu ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Bütün Bakanlığımızın ilgili birimleri buradalar, Valiliğimiz koordinasyonunda çalışmayı yürütüyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımı göçük altından çıkarmak. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimleri olayın tespitlerini yapacaklar ama önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak. Türk milletinin başı sağ olsun. Geçmiş olsun."

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TEK GAYRETİMİZ VATANDAŞLARIMIZI SALİMEN ÇIKARABİLMEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın birer saat arayla olayın gelişimi hakkında basını bilgilendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk dakikadan itibaren İstanbul'daki bütün arkadaşlarımız, hem AFAD olsun Sayın Valimizin başkanlığında, hem Çevre ve Şehircilik birimleri, hem emniyetimiz olsun, jandarmamız herkes diğer civar illerden de gerekli takviyelerle gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte de gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki bu olaylardan da çıkaracağımız, adım atmamız gereken adımları millet olarak, ülke olarak hep birlikte atmaya çalışacağız. Şu andaki tek gayretimiz ve tek gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir. Hem ailelerine geçmiş olsun diyorum hem ülkemize geçmiş olsun diyorum."

Yıldırım, Soylu, Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, enkazda incelemelerde bulunduktan sonra Küçükalioğlu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Vakfı'na geçerek, burada yıkılan binada yakınları olan vatandaşlarla görüştü.

BAKAN SOYLU İLE KURUM İKİNCİ KEZ İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kriz masasından ayrılarak enkaz alanına geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu ve Kurum daha sonra yıkılma tehlikesi bulunan diğer binayı da inceledi.