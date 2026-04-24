        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul ve Sakarya'da ehliyet sınavında usulsüzlük iddiası: 3 tutuklama | Son dakika haberleri

        İstanbul ve Sakarya'da ehliyet sınavında usulsüzlük iddiası: 3 tutuklama

        Sakarya ve İstanbul'da ehliyet sınavında kopya düzeneği sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda kopya düzeneği ele geçirilirken, şüphelilerin bu yöntemle kazanç elde ettiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınav usulsüzlüğünde 3 tutuklama

        Sakarya ve İstanbul'da ehliyet sınavında adaylara usulsüz belge temin eden ve kopya düzeneği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        AA'daki habere göre; Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince projeli çalışma yürütüldü.

        4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        Sakarya ve İstanbul'da kurdukları suç örgütünün faaliyetleri kapsamında hareket eden E.A. (43), T.P. (34), E.K. (45) ile M.D'nin (28) ehliyet sınavında adaylara kopya çekmeye yarayan düzenek ve usulsüz sınav giriş belgesi temin ederek sağladıkları gelirle araç ve daire satın aldığı tespit edildi.

        İki ilde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı, 5 adres ve 1 araçta yapılan aramada, 208 kamera düzeneği, 120 batarya, 63 düzeneğe bağlı kulaklık, 14 düzeneğe bağlanan kablosuz internet cihazı, üzerinde SIM kart giriş yuvası bulunan 10 mekanizma, 5 telefon, kamera mekanizması için kullanılan 3 düğme seti ele geçirildi.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. E.K. ile M.D. "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklandı, T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

