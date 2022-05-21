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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul’da 35 suç kayıtlı hırsızlık çetesi çökertildi! - Güncel haberler
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İstanbul’da 35 suç kayıtlı hırsızlık çetesi çökertildi

Gaziosmanpaşa’da kredi kartıyla kapı dillerini düşürerek evlere girip soygun yapan 2'si kadın 4 hırsız, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatler süren kamera çalışmasıyla yakalandı. Toplamda 35 suça karıştığı tespit edilen hırsızlık çetesi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir eve girmeye çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

Son dakika: İstanbul’da 35 suç kayıtlı hırsızlık çetesi çökertildi! - Güncel haberler
35 suç kayıtlı hırsızlık çetesi çökertildi
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İHA

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meydana gelen olayda, 2'si kadın 4 hırsız, Çimentepe Sokak üzerinde yer alan bir apartmana girdi. Binanın güvenlik kamerasının tam altındaki dairenin önüne gelen hırsızlardan biri elindeki kredi kartıyla kapının dilini düşürmeye çalışırken, diğerleri ise eve girmeye çalışan arkadaşlarını gizlemek için siper oldular. Kartla eve girebilmek için dakikalarca uğraşan hırsızlar, kapının kilitli olduğunu anlayınca başka bir apartmana yöneldi.

Vefa Sokak’ta bir binaya giren hırsızlar aynı yöntemi kullanarak bu sefer istediklerini aldı. Girdikleri dairede bir miktar para ve ziynet eşyası çalan çete, evden ayrılıp cadde üzerinde taksi çevirdi. Saatler sonra dairesine dönen ev sahibi ise soyulduğunu anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, soygunun gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

HEPSİ TEK TEK YAKALANDI

Saatler süren güvenlik kamera tarama çalışmalarının ardından 4 hırsızdan Murat K.’nın kimliğini tespit eden Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Hırsızlık Timi ekipleri, izini sürdüğü adamı yakalayarak gözaltına aldı. Murat K.’nın (25) emniyetteki ifadesinde suç ortakları Havvanur T. (19), Faruk T. (40) ve Tuğçe T.’yi (22) itiraf etmesiyle diğer 3 şüpheli de saklandıkları adreslerde tek tek yakalanarak Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği’nde gözaltına alındı.

TEK ÇETE 35 SUÇ

Gözaltına alınan 4 çete üyesinin emniyetteki işlemleri sırasında Murat K.’nın 7, Faruk T.’nin 21, Tuğçe T.’nin 6 , Havvanur T.’nin ise 1 suç kaydının olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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