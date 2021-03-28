Gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa'nın verilerine göre İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu olurken, en düşük kira değeri olanlar ise Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Çatalca oldu. Konut yatırımının geri dönüş süresinin en yüksek olduğu ilçeler ise Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy.