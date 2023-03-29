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Haberler Gündem Güncel Son dakika: İşte barajlardaki son durum!
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1 günlük yağışların ardından barajlarda yüzde 1'lik artış!

İSKİ verilerine göre İstanbul'da 1 günde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranında yüzde 1 oranında bir artış kaydedildi. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise yüzde 38.61'e yükseldi

Son dakika: İşte barajlardaki son durum!
HABERTURK.COM

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları merak konusu oldu.

İSKİ verilerine göre ise megakentte son 1 haftadaki yağışların ardından ölçülen değişim yüzde 1.72 oldu. Buna göre baraj doluluk oranı yüzde 38.61 olarak ölçüldü.

Bu oranın yüzde 1'i ise son 1 günde kaydedildi. Sadece 1 günde 8.69 milyon metreküplük bir artış kaydedildi. Barajlardaki toplam su miktarı da 14.92 milyon metreküp olarak açıklandı.

Peki barajlardaki son durum ne oldu? İSKİ verilerine Ömerli Barajı'nda yüzde 58.15, Istrancalar'da yüzde 42.87 ve Terkos'ta da yüzde 32.57 oranında doluluk olduğu kaydedildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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