HABERTURK.COM

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları merak konusu oldu.

İSKİ verilerine göre ise megakentte son 1 haftadaki yağışların ardından ölçülen değişim yüzde 1.72 oldu. Buna göre baraj doluluk oranı yüzde 38.61 olarak ölçüldü.

Bu oranın yüzde 1'i ise son 1 günde kaydedildi. Sadece 1 günde 8.69 milyon metreküplük bir artış kaydedildi. Barajlardaki toplam su miktarı da 14.92 milyon metreküp olarak açıklandı.

Peki barajlardaki son durum ne oldu? İSKİ verilerine Ömerli Barajı'nda yüzde 58.15, Istrancalar'da yüzde 42.87 ve Terkos'ta da yüzde 32.57 oranında doluluk olduğu kaydedildi.