İşte dövize endeksli TL mevduatının detayları

1 Ata altın ne kadar, kaç TL?

HABERTURK.COM

Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin detayları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan göre söz konusu hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak. Hesaplarda uygulanan minimum faiz oranı TCMB politika faizi kadar olacak.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır"

İSTEYEN BANKA KATILACAK

"Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medyadan açıklamayı paylaştı: