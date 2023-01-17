Sancaktepe’de mantar toplayan bir vatandaşın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi bulmasının ardından izler, şarkıcı Seçil Çiftçi'ye uzandı. Gündeme damgasını vuran olayda da Çiftçi'nin erki erkek arkadaşını öldürdüğü ve babasıyla birlikte cansız bedeni ormanlık alana attığı belirlenmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, cinayetle ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. İşte adım adım o cinayet dosyası...

Fotoğraf: İHA 23 ARALIK GÜNÜ İSTANBUL’A GELDİ Ortaya çıkan detaylara göre, Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim Tokat’ta yaşıyordu. Çiftçi ile bir dönem sevgililerdi. İddialara göre Çiftçi kendisinden ayrıldı. Sevim, barışmak için 23 Aralık günü Tokat’tan İstanbul’a geldi. Sosyal medya hesabından da 23 Aralık günü İstanbul’da olduğunu belirten Sevim, soran arkadaşlarına gezmeye geldiğini cevabını yazdı. Ancak birkaç gün sonra kendisinden haber alınamadı. Sevim’den haber alamayan aile, kayıp başvurusunda bulundu. CESEDİ BULUNDU Tokat’taki kolluk kuvvetleri Sevim’i aramaya başlarken, geçtiğimiz hafta Sancaktepe’de ormanlık alanda mantar toplayan bir vatandaş, elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi buldu. İstanbul İl Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları parmak izinde ölü bulunan kişinin Tokat’tan kayıp başvurusu yapılan Semih Sevim olduğunu tespit etti.

Tutuklanan baba C.Ç. Fotoğraf: Habertürk.com ŞÜPHELİ ESKİ SEVGİLİ ŞARKICI SEÇİL’Dİ Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ve Öldürülen Semih Sevim’in izi eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’ye uzandı. Sevim’in en son görüştüğü kişi Seçil Çiftçi’ydi. Çiftçi’nin sosyal medya hesabından Sevim’le ilgili yaptığı paylaşımları Jandarma’nın dikkatini çekti. SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ Çiftçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek; "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı-annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, sıkıldım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum."

Semih Sevim Fotoğraf: DHA DETAYLAR KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan jandarma, Sevim'in Çiftçi’nin evine geliş kayıtlarını buldu. İncelenen görüntülerde, Sevim’in apartmana girdikten sonra bir daha çıkmadığı görüldü. Elde edilen tüm görüntüler korkunç gerçeği ortaya çıkarttı. Babanın apartmana gelişi, cesedi taşınmasıyla ilgili elde edilen delillerin ardından Seçil Çiftçi Şişli’deki evinde, babası ise Tekirdağ’da gözaltına alındı. BABASI TEKİRDAĞ’DAN GELDİ Çiftçi’nin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu da bulundu. Cinayeti itiraf eden Seçil Çiftçi, Jandarma’ya Semih Sevim’in kendisini sık sık rahatsız ettiğini ve kendisini daha önce de şikayet ettiğini iddia etti. Semih Sevim’i sandalyenin demir ayağı ile kafasına vurarak öldürdüğünü iddia eden Çiftçi cesedi yok etmek için babasından yardım istediğini söyledi. İddiaya göre Tekirdağ’da yaşayan baba C.Ç. İstanbul’a gelerek cesedi Sancaktepe’de ormanlık alana attı. İDDİASINA GÖRE SON GÖRÜŞME KAYDI İfadesinde, maktulün kendisini daha önce rahatsız ederek tornavida ile evinin kapısını açmaya çalıştığını iddia eden Çiftçi, Sevim’in çiçekle son gelişindeki ana ait olduğunu iddia ettiği bir görüntünün kaydını da jandarmaya verdi. Kaydedilen görüntüde kapı zili çalınıyor, Seçil Çiftçi "Kim o?" diye soruyor kapıdaki kişi "çiçekçi" diye yanıt veriyor. Kapıyı açtığında da karşısında elinde çiçekle Sevim’i görüyor. Çiftçi "Aç bir şey diyeceğim sana" diyor. Çiftçi "Hayır deme. Bana bir şey demeye hakkın yok, polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun sen bana ya" diyor. Bunun üzerine Sevim, "Sen beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya ben kapıda bekliyorum" diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor. Çiftçi, "Evet attıracağım, attırmak istemiyorum" diyor.