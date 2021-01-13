İtalya'da koalisyon dağıldı!

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’nin hükümeti, ittifakın küçük ortağının koalisyonu terkedeceğine dair açıklamalarından sonra dağılmanın eşiğine gelmişti.
Italia Viva partisinin lideri ve eski başbakan Matteo Renzi, parti grubunun bakanları hükümetten çekerek Conte’nin hükümetini bozup bozmayacaklarına çarşamba günü karar vereceklerini söylemişti.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün İtalya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamasında koalisyon küçük ortağı Italia Viva (Iv) partisine mensup bakanların hükümetten ayrılmamasını ve koalisyonun devam etmesini umduğunu söylemişti.
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