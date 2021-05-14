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İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'helalleşme' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, video konferans yöntemiyle Ramazan Bayramı mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim" dedi

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'helalleşme' yanıtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesaj ile vatandaşların Ramazan Bayramını kutlarken, tam kısıtlama tedbirlerine ve İsrail'İn Filistin'e yönelik saldırılarına karşı mesajlar verdi.

Erdoğan konuşmasında tam kapanma dönemine işaret ederek, "Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'DEN YANIT

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadelerine Twitter'dan yanıt verdi.

Akşener, "Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim" ifadelerini kullandı.

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