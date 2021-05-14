Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesaj ile vatandaşların Ramazan Bayramını kutlarken, tam kısıtlama tedbirlerine ve İsrail'İn Filistin'e yönelik saldırılarına karşı mesajlar verdi.
Erdoğan konuşmasında tam kapanma dönemine işaret ederek, "Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
AKŞENER'DEN YANIT
İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadelerine Twitter'dan yanıt verdi.
Akşener, "Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim" ifadelerini kullandı.
— Meral Akşener (@meral_aksener) May 14, 2021
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