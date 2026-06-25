İZBETON A.Ş.'ye yönelik ihale operasyonu soruşturması kapsamında 3 gözaltı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı çalışmalarında kullanılan elektrik direkleri ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında eski iki genel müdür yardımcısının da bulunduğu 3 bürokrat gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında, Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki altyapı çalışmaları için alınan elektrik direklerine ilişkin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda eski Genel Müdür Yardımcıları A.B. ve H. Y. ile İnşaat Müdürü S.Ç. gözaltına alındı.
ANKA'da yer alan habere göre; Kemeraltı Çarşısı bölgesinde önceki dönemde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında aydınlatmayı sağlayacak elektrik direklerinin alımına ilişkin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, eski İZBETON Genel Müdür Yardımcıları A.B. ve H.Y. ile şirketin İnşaat Müdürü S.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.