İzmir Buca'da orman yangını çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor
Giriş: 18.09.2023 - 07:46 Güncelleme: 18.09.2023 - 07:46
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.