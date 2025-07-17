İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi" soruşturmaları sonunda hazırlanan 2 iddianamede, şüpheliler hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik "ihaleye fesat karıştırmak" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçları kapsamında hazırlanan iddianamede aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Soruşturma kapsamında 2023 yılında "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında ve 2024 yılı için ise "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde, "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçu yönünden hazırlanan iddianamede istenen cezalar da açıklandı.