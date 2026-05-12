        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki şirketine yönelik soruşturmada gözaltında olan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki şirketine yönelik soruşturmada 3 isim tutuklandı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZBETON ve İZDOĞA AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İZDOĞA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı G.E., eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı H.Ş. ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tutuklama kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:42 Güncelleme:
        İzmir Belediyesinde 3 tutuklama

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve İZDOĞA AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        AA'daki habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski İZDOĞA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı G.E, eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı H.Ş. ile "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için tutuklama kararı verildi.

        İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya
        Eski İZDOĞA AŞ Genel Müdürü Ö.B. ve bir makine mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda G.E, Ö.B, H.Ş. ve M.K. yakalanmış, Heval Savaş Kaya'nın ise "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtilmişti.

