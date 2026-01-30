Habertürk
        Son dakika: İzmir'de 12 milyon 720 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        İzmir'de 12 milyon 720 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        İzmir'in Bornova ve Menderes ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda toplam 12 milyon 720 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:22
        12 milyon 720 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        İzmir'in Bornova ve Menderes ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda toplam 12 milyon 720 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 7 MİLYON 500 TL

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak ve sahte tütün ile tütün mamullerinin üretimi, satışı ve vergi kaybının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İzmir ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki iki ayrı operasyonda; Bornova ilçesinde 5 milyon 470 bin, Menderes ilçesinde ise 7 milyon 250 bin olmak üzere toplam 12 milyon 720 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI 1 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Operasyon kapsamında yakalanan gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bakan Yerlikaya: "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

         İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi. (İHA)

        #İzmir
        #Son dakika haberler
