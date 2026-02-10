Habertürk
        Son dakika: İzmir'de elektrik direğine çarpan 23 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İzmir'de elektrik direğine çarpan 23 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

        İzmir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Serhat Çağıl, elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:31 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:31
        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Çağıl (23) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Çağıl'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

