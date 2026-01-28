İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre olay, Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede emlakçılık yapan N.K. (47) adlı kadın ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen S.A. (49) adlı erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARALARINDA ARBEDE YAŞANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., yanında bulundurduğu tabancayla N.K.'ye ateş etti. Daha sonra olayı duyarak bölgeye gelen N.K.'nin oğlu Y.K. (28) ile silahlı saldırgan S.A. arasında arbede yaşandı. Kavgada Y.K., eline geçirdiği saldırgana ait silahın kabzasıyla vurarak S.A.'yı başından yaraladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.A. ve N.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan N.K.'nin oğlu Y.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.