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İzmir'de Folkart Sitesi'nde korkunç yangın! 7 kişi yaralandı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde büyük bir yangın çıktı. Saat 22.00'de başlayan yangın gece geç saatlerinde söndürüldü. Yangında 7 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, felaketin boyutları havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın, kontrol altına alındı.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

  • Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin binada soğutma çalışmaları devam ediyor.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiyi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    Hastaneye kaldırılan kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalan bir kedi ile köpeği de kurtardığı bildirildi.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    SAAT 22.00'DE BAŞLADI, 8 SAAT SÜRDÜ

    Narlıdere ilçesine bağlı Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin bir blokunda dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirilmişti.

  • Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmişti.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMA

    Sitede ikamet ettiği bilinen sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin." ifadelerini kullanmıştı.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    FELAKETİN BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

    İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, havanın aydınlanmasıyla zarar da ortaya çıktı. 
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    Bölgede toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi de görevlendirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek bilgi aldı. 
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    7 KİŞİ YARALANDI 

    Can kaybının yaşanmadığı yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişinin de ayağı burkuldu. 
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaralanan vatandaşların hayatı tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitede yangın 7 saatin ardından diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!

    Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Alevlere teslim olan 3’üncü bloktaki daireler kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu.
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
  • İZMİR'DE YANGIN! Son dakika... İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangında son durum: Yaralı sayısı elli oldu!
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