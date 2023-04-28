İzmir'de Folkart Sitesi'nde korkunç yangın! 7 kişi yaralandı

İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMA

Sitede ikamet ettiği bilinen sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin." ifadelerini kullanmıştı.