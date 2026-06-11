İzmir'in Menemen ilçesinde yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Kemal Utku Taş'ın (16) olay öncesi gittiği okul gezisinde akran zorbalığına uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gezideki 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. Öğretmenler karara itiraz ederken; İzmir Bölge İdari Mahkemesi 1'inci İdare Dava Dairesi, öğretmenler hakkında soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve makul şüphenin bulunduğuna kanaat getirip, itirazları reddetti.

KURSA DİYİP EVDEN AYRILDI

DHA'daki habere göre olay; İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, geçen 20 Kasım'da Eskişehir ve Ankara'ya düzenlenen okul gezisine katıldı. Gezinin ardından eve dönen Taş, 23 Kasım sabah saatlerinde İngilizce kursuna gideceğini söyleyip, evden ayrıldı.

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Geri dönmeyen Kemal Utku Taş'ın 30 Ağustos Mahallesi'ndeki metruk bir binadan düşüp, hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından toprağa verilen Taş'ın ölümünde intihar ihtimali üzerinde duruldu.

ZORBALIK İDDİASI

Bir süre sonra bazı okul arkadaşlarının Kemal Utku Taş'ın gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia ettiği belirtildi. Bu iddiaları daha sonra öğrenen aile, konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

"ÇOCUKLAR DENETİM DIŞI KALMIŞ"

Süreç devam ederken; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporunu hazırlandı. Raporda; öğretmenlerin 21 Kasım 2025’te Ankara Kızılay'da öğrencilere serbest zaman verdikleri yer buldu.

Öğretmenlerin birlikte yemeğe gittikleri ve öğrencilerin konakladıkları konukevinde 45 dakika boyunca başlarında olmadıklarının altı çizildi. Öğrencilerin de başlarında kimse olmadığı bu zaman diliminde denetim dışı kaldıkları ve alkol aldıkları belirlendi.

Bu nedenlerden ötürü okul müdür yardımcısı S.M., Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.G., kimya öğretmeni F.U. ve İngilizce öğretmeni S.T. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

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"KESİN OLARAK KARAR VERİLDİ"

Öğretmenler, haklarına soruşturma izni verilmesi kararına itiraz etti. İtirazları değerlendiren İzmir Bölge İdari Mahkemesi 1'inci İdare Dava Dairesi, dosyadaki raporlar ve belgelerin incelenmesi neticesinde öğretmenler hakkında soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve makul şüphenin bulunduğuna kanaat getirdi.

Bu sebepten ötürü İdare Dava Dairesi, öğretmenlerin yaptığı itirazların reddine oy birliğiyle kesin olarak karar verdi.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor da ortaya çıktı. Rapora göre; Utku'nun ölümünün ağır travma sonucu oluşan çok sayıda kırık, beyin kanaması, akciğer yaralanması ve yaygın iç kanama nedeniyle gerçekleşmiş olduğu belirtildi.

İncelemede alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, cinsel saldırıyı destekleyen sperm bulgusunun da tespit edilemediği belirtildi. Adli Tıp raporu dosyaya girerken, soruşturma sürüyor.