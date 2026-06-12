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        Ege Üniversitesi'nde yönelik yürütülen ihalelerde usulsüzlük soruşturmasındaki 41 şüpheli adliyede

        Ege Üniversitesi'nde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 47 şüpheliden 41'i adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında EÜ Tıp Fakültesi Dekanı D.B., EÜ Hastanesi eski başmüdürü Ö.Ö. ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Ş.Ç. de yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Ege Üniversitesi'nde 41 zanlı adliyede
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        Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 41 zanlı adliyeye sevk edildi.

        EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan örgüt elebaşı Ş.Ç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile Ege Üniversitesi Hastanesi eski başmüdürü Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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        Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Ş.Ç, D.B. ile Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 41 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

        Ne olmuştu?

        Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Ş.Ç, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile hastane eski başmüdürü Ö.Ö'nün de arasında yer aldığı 47 şüpheli yakalanmıştı.

        Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sayıştay raporlarına göre gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğu belirtilmişti.

        Örgüt elebaşı Ş.Ç'nin üniversitede herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen fiilen yönetici gibi davrandığı, kendisine üniversitede makam odası tahsis edildiği ileri sürülmüştü.

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        #Ege Üniversitesi
        #İzmir
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