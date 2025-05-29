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        Haberler Gündem Ege Son dakika: İzmir’de 23 bin işçi greve çıktı; otobüs duraklarında yoğunluk oluştu | Son dakika haberleri

        İzmir’de 23 bin işçi greve çıktı; otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamazken, bugün itibariyle 23 bin işçi greve başladı. Otobüs seferleri de aksarken, duraklarda yoğunluk yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 29.05.2025 - 08:08
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        İzmir'de grev! Duraklarda yoğunluk
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        İzmir'de, belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve başladı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

        Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi gece saatlerinden itibaren greve çıktı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev

        Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 'Bu iş yerinde grev var' pankartı asıldı. Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu. İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

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