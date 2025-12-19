Habertürk
        Son dakika: İzmit'te insansız hava aracı düştü | Son dakika haberleri

        İzmit'te insansız hava aracı düştü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana insansız hava aracı (İHA) düştü. Ekipler bölgede inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:22
        İzmit'te insansız hava aracı düştü
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana insansız hava aracı (İHA) düştü.

        DHA'nın haberine göre; İzmit’e bağlı Çubuklubala Mahallesi yakınlarında İHA düştü. Mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İHA’nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.

