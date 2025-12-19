İzmit'te insansız hava aracı düştü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana insansız hava aracı (İHA) düştü. Ekipler bölgede inceleme başlattı
Giriş: 19.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:22
DHA'nın haberine göre; İzmit’e bağlı Çubuklubala Mahallesi yakınlarında İHA düştü. Mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İHA’nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.
