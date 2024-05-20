Son dakika Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın yine hareketli bir gündemi var. Gündeme dair birçok konunun ele alındığı toplantıda, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...